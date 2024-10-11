Российских школьников и детсадовцев начали учить прятаться от дронов

В детских садах и школах города Асбест Свердловской области стали проводить тренировки для детей, чтобы научить их укрываться от беспилотных летательных аппаратов, сообщило издание E1.RU. Как рассказал журналистам источник, решение о необходимости таких мер было принято на совещании 10 октября в городском управлении образования.

Сначала заведующим детскими садами дали инструкцию, потом они передали все воспитателям. В случае воздушной тревоги нельзя подходить к окнам, передвигаться надо по одному и гуськом. Во время прогулки дети не должны кучковаться на участке, — сказал собеседник издания.

В то же время начальник управления образования Асбеста Светлана Богданова, заявила, что учения не затронули детей. По ее словам, плановые тренировки проводились лишь для сотрудников образовательных учреждений «в соответствии с гражданской обороной».

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили 10 украинских беспилотников самолетного типа. По данным военного ведомства, больше всего дронов перехватили в небе над Ростовской областью.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что расчет БПЛА мотострелковой бригады из состава группировки войск «Ланцет» уничтожил при помощи дронов-камикадзе спутниковые антенны связи Starlink ВСУ на Каховском направлении. По данным министерства, расчет работал в паре. Первый занимался подготовкой беспилотника к запуску, а второй — выслеживанием цели.

Также украинские военные привлекли внимание операторов ударных беспилотников ВС России, снимая ролики на телефон рядом с командно-наблюдательным пунктом. Российские бойцы воспользовались беспечным поведением противника и приняли решение поднять дрон в воздух, после чего нанесли удар.