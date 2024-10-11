Артемий Лебедев назвал «дебильнейшим» одно проявление патриотизма в России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал одно проявление патриотизма. Об этом он рассказал в своем выпуске обзора новостей, доступном в социальной сети «ВКонтакте». Вечерняя Москва

«Бывает такой квасной патриотизм, абсолютно дебильнейший просто. Когда люди начинают рассуждать на тему того, в какой стране какая вещь была сделана», — заявил Лебедев. В частности, некоторым россиянам крайне важно пользоваться продукцией, произведенной с использованием исключительно российских технологий и материалов. Lenta.ru

Ранее Лебедев назвал профессии редакторов и корректоров ненужными. По его словам, их может заменить искусственный интеллект. News.ru