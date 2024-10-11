Родственники Василия Ливанова сообщили о состоянии артиста

Родственники госпитализированного народного артиста РСФСР, актера и режиссера Василия Ливанова рассказали, что артист находится в сознании, с ним все в порядке. Об этом сообщила ТАСС невестка Екатерина Ливанова.

Ранее в СМИ сообщалось, Ливанова ввели в медикаментозную кому, и что артист остается в неврологической реанимации, а его состояние врачи оценивают как тяжелое, положительная динамика также не наблюдается.

"Все в порядке, он в сознании, ничего он не в коме. Все благополучно", - сказала невестка.

3 октября в СМИ сообщилось, что артиста госпитализировали, а также заявляли, что Ливанова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после остановки сердца.

О Ливанове

Ливанов родился 19 июля 1935 года. Он окончил Московскую среднюю художественную школу при Академии художеств СССР (Московский академический художественный лицей), Театральное училище имени Щукина (Театральный институт имени Щукина), а также режиссерские курсы при Госкино СССР в мастерской выдающегося режиссера Михаила Ромма.

Помимо работы в кино, Ливанов много времени посвятил озвучиванию персонажей из мультфильмов. Его голосом говорят Карлсон, крокодил Гена, удав из картины "38 попугаев", Громозека из "Тайны третьей планеты". Вместе с Юрием Энтиным и Геннадием Гладковым он создал "Бременских музыкантов" и "По следам бременских музыкантов". Ливанов также снял художественные фильмы "Дон Кихот возвращается" и "Медный всадник России". Четыре года (1988-1992) был художественным руководителем антрепризного театра "Детектив".

За большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность Ливанов удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства получил орден Почета.