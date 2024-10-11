ФОМ представил результаты исследования о доверии россиян Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину увеличился на 1 п.п. и составляет 78%, 79% респондентов считают, что он работает хорошо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 4 по 6 октября среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (плюс 1 п.п. за неделю). Также большинство населения (79% - без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дал 51% участников опроса (минус 1 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% опрошенных (плюс 1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 46% (плюс 3 п.п.), КПРФ - 8% (плюс 1 п.п.), ЛДПР - 10% (без изменений), "Справедливой России - За правду" - 4% (плюс 1 п.п.), "Новых людей" - 3% (без изменений).