Состояние Василия Ливанова ухудшилось

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова ухудшилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ имени Склифосовского.

8 октября в больнице заявляли, что состояние актера улучшилось. На тот момент оно оценивалось как средней тяжести.

«Ливанов Василий Борисович. Реанимация. Неврология. Состояние тяжелое», — рассказали в медучреждении сегодня, 11 октября.

Напомним, что о госпитализации Ливанова СМИ сообщили 29 сентября. У него удалили тромб, который представлял смертельную опасность. Друг артиста поэт Юрий Энтин подтвердил, что актера прооперировали в НИИ имени Склифосовского, отметив, что операция прошла успешно.

Позднее состояние артиста стало ухудшаться. 3 октября его подключили к аппарату ИВЛ, а 10 октября Mash заявил, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за начинающегося отека мозга. Последние исследования также показали признаки онкологического заболевания.