Актрисе Голубкиной поставили смертельный диагноз

Народной актрисе РСФСР и вдове Андрея Миронова Ларисе Голубкиной диагностировали смертельное злокачественное заболевание системы крови и присвоили паллиативный статус. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, звезда «Гусарской баллады» уже десять лет борется с болезнью Вальденстрема и на несколько лет удалось добиться ремиссии, однако в этом году болезнь начала прогрессировать.

В июле Голубкину госпитализировали, а в августе врачебная комиссия признала ее неизлечимо больной и нуждающейся в оказании паллиативной помощи, направленной на облегчение состояния, отмечает Mash.

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84-летняя актриса вынуждена передвигаться в инвалидном кресле и находиться под постоянным присмотром сиделки и врачей.

Напомним, что в конце 2020 года у Голубкиной диагностировали перелом шейки бедра, а весной 2021-го она проходила реабилитацию в связи с переломом.