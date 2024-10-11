Дачников предупредили о смертельной опасности при хранении урожая в погребе

При хранении урожая в дачных погребах в них могут появиться смертельно опасные для человека газы, появившиеся в результате отсутствия вентиляции или проникновения из почвы при разложении органических веществ без доступа кислорода. По этой причине при спуске в овощехранилище нужно соблюдать меры предосторожности, предупредили в «Мособлпожспас».

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Там порекомендовали перед спуском в погреб заранее его открыть, чтобы помещение проветрилось, а также убедиться, что в нем нет углекислого газа или метана. При этом не стоит включать светильники и тем более зажигать свечи.

После проветривания нужно поставить в ведро зажженную свечу и на веревке опустить конструкцию в подвал. Если пламя начнет коптить или свеча погаснет, в хранилище нет кислорода и его нужно еще проветрить.

Специалисты также посоветовали при помощи метлы активно перемешать воздух в погребе или несколько раз опустить вниз на веревке и поднять на поверхность старое одеяло или тюк соломы.

Заместитель начальника территориального управления №13 ГКУ «Мособлпожспас» Дмитрий Чебочкин уточнил, что это нужно для того, чтобы газ ушел, уступив место воздуху. Если после проверки пламя свечи ровное или голубоватого оттенка, то можно спускаться в хранилище.

Эксперт, при этом, уточнил, что желательно не делать этого в одиночку. Важно, чтобы наверху находился еще один человек, который в случае необходимости сможет вызвать экстренные службы, передает РИА Новости.

Около 30 процентов опрошенных москвичей заявили, что участвуют в обмене овощами и фруктами. Это уже стало своеобразным городским трендом. Однако многие дачники все же не знают, что можно сделать с излишками урожая. «Вечерняя Москва» выяснила, как использовать их с пользой для себя и окружающих.