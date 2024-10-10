Овдовевшая после вечеринки с сухим льдом блогерша Диденко ждет ребенка

Екатерина Диденко стала вдовой в 2020 году в день, когда праздновала свое 29-летие. Ее муж, блогер Валентин Диденко, бросил в бассейн сухой лед, из-за чего отравился газом. Он скончался от отека легких.

© Соцсети

Супруга оплакивала смерть мужа на глазах у своих подписчиков, из-за чего словила немало хейта. Спустя некоторое время Екатерина пришла в себя и снова занялась личной жизнью. Летом 2024 года она вышла замуж за своего бойфренда Влада Черных. А недавно Диденко поделилась в блоге счастливой новостью — она готовится стать мамой в третий раз.

Об этом Екатерина торжественно сообщила дочери и сыну от первого брака. Она вручила детям коробку, в которой была записка: «Увидимся через девять месяцев». Наследники немного удивились, а потом обрадовались этой новости.

Подписчики поздравили Диденко с пополнением: «Желаю лёгкой беременности и нервов побольше!», «Как же это мило, классно из каждого события делать праздник! Поздравляю», «Поздравляю вашу семью с такой замечательной новостью, пусть ваша беременность пройдет легко!», «Милота».