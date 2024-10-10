Квадроберам запретили бегать на четвереньках в екатеринбургской школе

В Екатеринбурге в одной из школ квадроберам запретили передвигаться на четырех конечностях. Об этом сообщает Telegam-канал Ural Mash.

По информации Telegam-канала, квадроберам из младших классов школы №83 запретили бегать на четвереньках на переменах в образовательном учреждении. Родители утверждают, что это распоряжение «вышестоящих инстанций».

«Если вы хотите, чтобы ваши дети передвигались на четырех [конечностях] — пожалуйста, дома», — гласит объявление в родительском чате, опубликованное Ural Mash.

До этого известный дрессировщик диких кошек Эдгард Запашный высказался о квадроберах и заявил, что не станет дрессировать переодевшихся в хищников людей. По его мнению, ситуация с этой субкультурой была предсказуемой — во всем мире идет внедрение культуры отмены домашних животных, и теперь функции питомцев начинают выполнять люди.