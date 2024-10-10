Россиянам рассказали об опасности «пахучей любки»

Россиянам рассказали об опасности редкого растения, которое занесено в Красную книгу Волгоградской области. Материал публикует портал «Блокнот».

Речь идет о ночной фиалке или «пахучей любке», которая растет в светлых и тенистых лесах, на полянах и среди кустарников. Ее семена прорастают только при наличии поблизости грибов. После прорастания растения начинают цвести только на 6 — 11 год. Любка способна жить до 30 лет, но не больше. Ее цветки опыляются ночными бабочками, после чего они увядают.

Опасность краснокнижной фиалки заключается в том, что, вопреки манящему запаху, ее нельзя срывать, иначе можно попасть в тюрьму. Данный вид растения сокращается в регионе из-за вырубки лесов, также любку часто едят сельскохозяйственные животные на выгуле, а местные жители собирают цветки на букеты. Сейчас фиалка находится под охраной государства, поэтому ее сбор запрещен, рассказали журналисты.

Отмечается, что растение замечали только в нескольких районах: Алексеевском, Нехаевском, Жирновском, Котовском, Ольховском, Клетском и Кумылженском. По преданиям, клубни любки обладают магическими свойствами. Раньше их использовали для приготовления любовного снадобья и приворотного зелья.

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