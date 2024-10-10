Дела по алиментам могут полностью передать мировым судьям

Дела о взыскании алиментов могут быть полностью переданы мировым судьям. Об этом сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов на семинаре-совещании председателей советов судей Приволжского федерального округа.

"В связи с динамично меняющейся экономической и социальной обстановкой назрела необходимость следующего этапа перераспределения компетенции между мировыми судьями и федеральными судами, - привели его слова в пресс-службе Верховного суда России. - Видится возможной передача в компетенцию мировых судей рассмотрения дел по взысканию алиментов".

В настоящее время мировые суды рассматривают дела, где требуется лишь выдача судебного приказа о взыскании алиментов в долевом отношении к доходу родителя, споры по алиментам рассматриваются районными судами.

Момотов пояснил, что также предлагается увеличить до 150 тыс. рублей суммы исков в сфере защиты прав потребителей, и с 50 тыс. до 100 тыс. рублей суммы по делам о разделе между супругами совместно нажитого имущества и делам по имущественным спорам, которые вправе рассматривать мировые судьи.

Одновременно, заметил он, предлагается исключить из подсудности мировых судей отдельные категории дел об административных правонарушениях, где предусмотрено вынесение предупреждения или штрафа до 1 тыс. рублей, и передать рассмотрение таких дел соответствующим органам власти. Например, в части нарушения сроков представления налоговой декларации и непредоставления сведений, необходимых для налогового контроля (статьи 15.5 и 15.6 КоАП РФ).