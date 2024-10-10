Минздрав изучит мнения о посещении пациентов священниками

Минздрав проанализирует и учтет мнения, которые предлагает общественность и заинтересованные лица к предложению ведомства разрешить священникам посещать пациентов в больницах. Об этом заявил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Как писала «Парламентская газета», 1 октября Минздрав подготовил проект приказа, в котором предложил утвердить общие требования для посещения пациентов священниками в больницах. В ответ в РПЦ заявили, что будут добиваться пересмотра запрета священникам посещать пациентов в инфекционных боксах во время карантина.

«Проект приказа проходит процедуру общественного обсуждения, которое и призвано собрать мнения общественности, заинтересованных лиц, организаций. Впоследствии полученные предложения внимательно анализируются и учитываются при дальнейшем прохождении проекта нормативного акта», — сообщил Кузнецов.

Ранее о том, что не всех священников по каким-то причинам не пускали в больницы, сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.