Китайские пограничники спасли жизнь российскому дальнобойщику

Китайские пограничники и врачи спасли жизнь российскому дальнобойщику, у которого внезапно на пункте пропуска произошло кровоизлияние в мозг.

© Вечерняя Москва

Во вторник, 8 октября, в приграничном городе Суйфэньхэ, пограничники обратили внимание на то, что российский грузовик Volvo подозрительно долго стоит на площадке досмотра. Чтобы узнать причину задержки сотрудники заглянули в автомобиль и обнаружили, лежащего на сиденьях водителя с перекошенным лицом.

Пограничники сразу же вызвали скорую и мужчину госпитализировали в больницу города Суйфэньхэ. Врачи заявили, что у водителя произошло кровоизлияние в мозг, отметив, что верхнее значение артериального давления достигло 250.

Китайским медикам удалось стабилизировать состояние пациента. Позже они связались с родственниками россиянина и за 15 минут через зеленый коридор мужчину передали российским врачам.

Кроме того, врачи Суйфэньхэ передали российской стороне все снимки и анализы пациента. Позже мужчина связался с врачами в Китае, чтобы лично поблагодарить их за спасение, передает Telegram-канал Shot.

8 октября медики Городской больницы № 38 имени Н. А. Семашко в Санкт-Петербурге провели уникальную операцию по удалению опухоли яичника весом 40 килограммов. Операция длилась более двух часов и прошла штатно, несмотря на размеры опухоли.