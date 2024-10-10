Гимнастке Запашной провели вторую операцию

Воздушная гимнастка Валерия Запашная, которая 5 октября упала с высоты 6 м и сломала руки во время выступления в Кемеровском государственном цирке, перенесла вторую операцию. Об этом в Telegram-канале сообщил народный артист РФ Эдгард Запашный.

© Telegram-канал Эдгара Запашного

Ранее он сообщал, что Запашная выполняла сложный трюк и упала с высоты около 6 метров. Она сломала оба предплечья, травматологи Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского провели операцию по остеосинтезу.