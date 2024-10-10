В Госдуме отреагировали на групповое избиение ребенка в Угличе

Подростки, жестоко избившие сверстника в Угличе, должны предстать перед судом и ответить по всей строгости закона «без слюней и соплей». Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

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— У нас есть установленный законом порог ответственности. Кстати, за тяжкие преступления он ниже. Они должны быть переведены в специальный интернат, если не достигли определенного возраста. Наказаны без слюней и соплей в духе «они же дети, они больше не будут». Они совершили очень серьезное преступление. Они должны в полной мере ощутить ответственность, — заявил Милонов в беседе с NEWS.ru.

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Парламентарий предположил, что дети, избившие ребенка, были из неблагополучных семей, а их родители — «уроды и алкоголики». Однако не стоит «гладить их по головке», важно привлечь их к ответственности.

Толпа подростков четыре часа избивала 16-летнего мальчика и снимала это на видео. У него десятки переломов и порванная барабанная перепонка. Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 сентября. Подростка встретили несколько молодых людей, которым пожаловалась его бывшая девушка. Его сразу стали бить, а когда он потерял сознание, затащили к нему же в квартиру и продолжили избивать еще четыре часа.