Болгар отреагировала на обвинения в растрате миллионов долларов Дурова

Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар прокомментировала информацию о выплатах, переведенных ей основателем Telegram. Ранее бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин поделился выдержками из полного комментария представителей Telegram, посвященного ситуации с Болгар.

Ранее Болгар заявляла, что Дуров лишил детей финансовой поддержки. Лобушкин сообщил со ссылкой на нынешних представителей Дурова, что в 2019 году основатель Telegram по обоюдной договоренности перевел Болгар единоразовую выплату в семь миллионов долларов. Этих денег должно было хватить до достижения детьми 23 лет (по десять тысяч долларов на ребенка в месяц). Представители Дурова подчеркнули, что именно столько он тратит на остальных своих детей.

По данным Лобушкина, по просьбе Болгар платеж был разбит на две части с разными назначениями перевода: пять миллионов - в качестве «подарка», еще два миллиона - на «поддержку детей».

На своей странице в одной из соцсетей Болгар написала, что «очень бы хотела» увидеть документальное подтверждение своей просьбы к Дурову.

«Подчеркну: никакого соглашения об уплате алиментов никогда не существовало, ни в письменной, ни в устной форме, ни на десять тысяч долларов, ни на какую-либо иную сумму», - подчеркнула она.

Болгар настаивает, что они с Дуровым были семьей в течение десяти лет и фактические расходы за этот период «были несопоставимо выше». Она подчеркнула, что у нее есть «все доказательства», включая часть счетов-фактур. Болгар заявила, что только на поездки в 2022 году было потрачено более двух миллионов евро.

«Несмотря на эти «подарки», направленные в 2019 году, в 2018 году было подписано нотариально заверенное соглашение, дающее мне доступ к счетам с лимитом 150 тысяч евро в месяц как второму владельцу карты», - подчеркнула Болгар.

Она заявила, что пользовалась различными банковскими картами до и после 2018 года. По ее словам, на протяжении всего периода семейной жизни у нее был доступ к картам на схожих условиях.

«Дуров снова противоречит сам себе. С какой стати у меня был доступ к банковским счетам, если предыдущие подарки считались алиментами на всю оставшуюся жизнь?» - написала она.

Болгар добавила, что с начала 2023 года она тратит остаток своих сбережений на нужды детей.