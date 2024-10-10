21 ноября  группа “Инкогнито” презентует новую концертную программу в клубе  «Космонавт»

21 ноября «Инкогнито» даст концерт в клубе “Космонавт”. Вас ждут презентация новой концертной программы “Насквозь” и, конечно, лучшие треки группы.

© Пресс-служба клуба «Космонавт»

Группа «Инкогнито» готова подарить вам незабываемый вечер, наполненный музыкой и вдохновением. Встречайте новую программу «Насквозь» — это не просто концерт, это настоящее погружение в мир звуков и чувств.

Музыканты обещают не просто исполнить свои хиты, такие как «Чистая вода», «Бесконечность», «Бессимптомная любовь», а создать атмосферу, в которой каждый зритель сможет найти что-то своё, что-то, что тронет его душу.

«Насквозь» — это не просто набор новых песен, это целая история, рассказываемая через музыку.

Группа «Инкогнито» — настоящая находка для ценителей русской музыки. Сочетание электронных и гитарных партий создает уникальный звуковой образ. Тексты песен группы наполнены лирическим настроением и внутренними переживаниями. Если вы давно искали что-то новое и уникальное в отечественной музыке, то это точно «Инкогнито».

До встречи 21 ноября в Космонавте!

Подробности и билеты по ссылке.