Дрессировщик Запашный отказался дрессировать квадроберов

Известный дрессировщик диких животных Эдгард Запашный высказал свое мнение о квадроберах. Он заявил, что не будет заниматься дрессировкой людей, которые переодеваются в хищников. Его слова цитирует Regions.

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Запашный отметил, что ситуация с квадроберами была предсказуема. По его мнению, в мире наблюдается тенденция к отмене домашних животных, и теперь функцию питомцев начинают выполнять люди. Он также добавил, что в зарубежном сегменте интернета уже появились услуги по выгулу, кормлению и временной передержке людей, одетых как животные.

Дрессировщик подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не согласится дрессировать квадробера, который захочет стать дикой кошкой, например, тигром или пантерой, передает издание.

У современных российских детей появилась новая субкультура, вызвавшая недоумение у взрослых и ставшая причиной ожесточенных споров. Так называемые квадроберы переодеваются в животных и подражают диким зверям. Подробнее о новом увлечении молодежи — в материале «Вечерней Москвы».