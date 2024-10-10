Мощный ураган «Милтон», который обрушился на американский штат Флорида, переходит в Атлантический океан и понемногу останавливается, однако есть риск того, что он в более слабой форме дойдет и до России. Об этом в четверг, 10 октября, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, даже если погодное явление доберется до российской территории, большой опасности оно представлять не будет и принесет максимум дожди с порывистым ветром. Причем дойти ураган может до северной части страны в районе Мурманской области.

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— Очень мощные для этих мест циклоны могут наделать неприятностей, — передает слова Поздняковой «КП».

Парк развлечений Диснейленд во Флориде затопило после урагана «Милтон», который обрушился на юго-восточную часть США.

Ураган «Милтон» начал образовываться в США 6 октября в Мексиканском заливе. Сила стихии оказалась не такой разрушительной, как предполагали эксперты, однако не обошлось без погибших. Подробнее о том, как власти готовились к бедствию и разрушениям, а также данные о последствиях и пострадавших — в материале «Вечерней Москвы».