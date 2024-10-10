Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, утверждает, что в отношениях с предпринимателем пережила насилие и предательство. Об этом пишет Telegram-канал Звездач.

Болгар ранее заявила, что они длительное время находились в отношениях с Павлом Дуровым, заведя троих детей. В Швейцарии она подала к Дурову иск из-за того, что он якобы применил физическое насилие к одному из их детей, а также не выплачивал алименты в размере 150 тысяч евро в месяц. Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении основателя Telegram родительских прав.

В своем блоге, который она активно ведет, Ирина Болгар также написала, что до расставания с Павлом Дуровым пережила абьюз. Кроме того, столкнулась с предательством.

«Мой приоритет номер один в жизни — это моя свобода». Павлу Дурову — 40

При этом она поздравила основателя Telegram с днем рождения, подчеркнув, что в такой день никто не должен оставаться без подарка.

В качестве иллюстрации она опубликовала снимок с острова Иф, где находилась тюрьма, и заметила, что если подарок невозможно доставить лично, то придется «полагаться на почтальонов Вселенной».

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Напомним, что основателя Telegram задержали во Франции 24 августа. Ему инкриминируют шесть правонарушений, в том числе администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. В итоге Дуров был опущен из-под ареста под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. СМИ сообщили, что Telegram после задержания Дурова стал отвечать на юридические запросы Парижа.

При этом газета New York Times опубликовала заявление представителя Дурова о том, что предприниматель и Болгар «никогда не были парой». Он отметил, что у Дурова много детей, и он в равной степени содержит каждого из них, выделяя по $10 тыс. в месяц на ребенка, однако Болгар тратила эти деньги на «покупку предметов роскоши».