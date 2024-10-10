Институт востоковедения МГУ закрыли из-за вспышки кори

Институт востоковедения Московского государственного университета перевели на дистанционный формат работы из-за вспышки кори.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 10 октября, сообщили в деканате.

— ИСАА МГУ перевели на дистант с 4 октября из-за эпидемии кори. ВУЗ закрыт, студентов туда не пускают. Весь учебный процесс будет проходить онлайн до 18 октября, — передает сообщение деканата Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Кроме этого администрация учебного заведения призвала студентов сделать прививку от кори. Симптомы заболевания включают высокую температуру, кашель, насморк и сыпь по всему телу.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в России сейчас циркулирует множество вирусов и важно своевременно определить возбудителя болезни. Он подчеркнул, что коронавирус стал одним из сезонных ОРВИ, но не единственным