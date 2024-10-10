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Wildlife Photographer of the Year: лучшие фотографии дикой природы

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Победитель в номинации «Поведение птиц»
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Победитель в номинации «Поведение птиц» 
© Jack Zhi/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в номинации «Животные в естественной среде обитания»
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Победитель в номинации «Животные в естественной среде обитания» 
© Igor Metelskiy/Wildlife Photographer of the Year
Номинант категории «Животные в естественной среде обитания»
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Номинант категории «Животные в естественной среде обитания» 
© Charles Davis/Wildlife Photographer of the Year
Номинант категории «Животные в естественной среде обитания»
4/30
Номинант категории «Животные в естественной среде обитания» 
© Theo Bosboom/Wildlife Photographer of the Year

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Номинант категории «Животные в естественной среде обитания»
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Номинант категории «Животные в естественной среде обитания» 
© Dhanu Paran/Wildlife Photographer of the Year
Номинант категории «Животные в естественной среде обитания»
6/30
Номинант категории «Животные в естественной среде обитания» 
© Jan Le?mann/Wildlife Photographer of the Year
Номинант категории «Животные в естественной среде обитания»
7/30
Номинант категории «Животные в естественной среде обитания» 
© Tamara Stubbs/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в номинации «Портреты животных»
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Победитель в номинации «Портреты животных» 
© John E Marriott/Wildlife Photographer of the Year
Номинант категории «Портреты животных»
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Номинант категории «Портреты животных» 
© Larry Taylor/Wildlife Photographer of the Year

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Номинант категории «Портреты животных»
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Номинант категории «Портреты животных» 
© Geoffrey Reynaud/Wildlife Photographer of the Year
Номинант категории «Портреты животных»
11/30
Номинант категории «Портреты животных» 
© Agnieszka Florczyk/Wildlife Photographer of the Year
Номинант категории «Портреты животных»
12/30
Номинант категории «Портреты животных» 
© Antonio Liebana Navarro/Wildlife Photographer of the Year
Номинант категории «Портреты животных»
13/30
Номинант категории «Портреты животных» 
© Yossi Eshbol/Wildlife Photographer of the Year
Номинант категории «Поведение птиц»
14/30
Номинант категории «Поведение птиц» 
© Vince Maidens/Wildlife Photographer of the Year

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Номинант категории «Поведение птиц»
15/30
Номинант категории «Поведение птиц» 
© Keith Horton/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в номинации «Поведение млекопитающих»
16/30
Победитель в номинации «Поведение млекопитающих» 
© Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod/Wildlife Photographer of the Year
Номинант категории «Поведение млекопитающих»
17/30
Номинант категории «Поведение млекопитающих» 
© Jose Manuel Grand?o/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в номинации «Поведение беспозвоночных»
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Победитель в номинации «Поведение беспозвоночных» 
© Ingo Arndt/Wildlife Photographer of the Year
Победитель номинации «Растения и грибы»
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Победитель номинации «Растения и грибы» 
© Fortunato Gatto/Wildlife Photographer of the Year

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Победитель в номинации «Естественное искусство»
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Победитель в номинации «Естественное искусство» 
© Ji?? H?eb??ek/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в номинации «Под водой»
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Победитель в номинации «Под водой» 
© Matthew Smith/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в номинации «Дикая природа в городе»
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Победитель в номинации «Дикая природа в городе» 
© Robin Darius Conz/Wildlife Photographer of the Year
Номинант категории «Дикая природа в городе»
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Номинант категории «Дикая природа в городе» 
© Jasper Doest/Wildlife Photographer of the Year
Победитель Гран-при в номинации «Болото: общая картина»
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Победитель Гран-при в номинации «Болото: общая картина» 
© Shane Gross/Wildlife Photographer of the Year

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Победитель в номинации «История фотожурналиста»
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Победитель в номинации «История фотожурналиста» 
© Thomas Peschak/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в номинации «История фотожурналиста»
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Победитель в номинации «История фотожурналиста» 
© Thomas Peschak/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в номинации «10 лет и младше»
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Победитель в номинации «10 лет и младше» 
© Alberto Rom?n G?mez/Wildlife Photographer of the Year
Номинант категории «10 лет и младше»
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Номинант категории «10 лет и младше» 
© Sasha Jumanca/Wildlife Photographer of the Year
Юный обладатель Гран-при 2024 в номинации «15-17 лет»
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Юный обладатель Гран-при 2024 в номинации «15-17 лет» 
© Alexis Tinker-Tsavalas/Wildlife Photographer of the Year

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Второе место в номинации «15-17 лет»
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Второе место в номинации «15-17 лет» 
© Arshdeep Singh/Wildlife Photographer of the Year

Лондонский музей естественной истории назвал победителей конкурса фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year. В этом году конкурс проводился в 60-й раз. Фотографы прислали 59 228 заявок из 117 стран.

В главной номинации «Фотограф года» победил новозеландец Шейн Гросс, запечатлевший в своей работе «Рой жизни» головастиков западноамериканской жабы в озере в Ванкувере.

В номинации «Животные в их естественной среде обитания» выиграл россиянин Игорь Метельский с фотографией «Граница рыси». Он сделал снимок потягивающейся в лучах солнца рыси в Лазовском районе Приморского края. Фотографу потребовалось более шести месяцев ожидания, чтобы получить спокойное изображение животного для своего кадра.

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