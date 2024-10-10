Алаудинов назвал негативное последствие распада СССР

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что после распада СССР Россия долгое время была без идеологии, и это позволяло «врагу» развращать ее молодежь. Командир «Ахмата» сравнил воспитание в РФ с воспитанием в СССР и подчеркнул, что там оно опиралось на идеологию — фундамент любого государства.

«Был Советский Союз, великое государство с великой историей, на которую мы могли опереться. Мы как великое государство воспитывали нашу молодежь в интересах нашего государства, вкладывая в нее принципы защиты нашего отечества. Там была идеология — самая важная составляющая вот этого всего воспитания», — рассказал Апти Алаудинов в беседе с журналистом Ксенией Лебедевой. Выпуск доступен на YouTube-канале Drugoe TV.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что после распада СССР вместе с государством исчезла и идеология. На месте Союза появились государства, которыми управляли ЦРУ и Госдеп.

«Враг посчитал, что ее [Россию] добивать не нужно, она все равно ничего из себя не представляет, она щас сама развалится», — отметил Алаудинов.

По его словам, началась работа по развращению молодежи, и в результате выросли несколько поколений, которые «не были готовы абсолютно ни к чему-либо». Командир «Ахмата» заключил, что развращение молодежи удалось врагам благодаря отсутствию в России идеологии — фундамента любого государства.