Владелец фермерского хозяйства в Суджанском районе Курской области Сергей Ламанов рассказал, что из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион он потерял бизнес, который строил 24 года. Его слова приводит РБК.

Предприниматель рассказал, что теперь следит за своими владениями по видеороликам в интернете. По его словам, сараи разбиты, а техника исчезла. Пшеницу успели убрать в хранилища, ячмень продали, но сою и подсолнечник собрать с полей не смогли.

По словам Ламанова, как таковой финансовой подушки у него не осталось, ею был урожай с поля.

"Что мы заработали — вложили, заплатили налоги и все", — поделился фермер.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Герасимов обещал Путину разгромить ВСУ в Курской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.