Участницу финала «Мисс Россия — 2024» увезли в больницу

23-летняя Радмила Асфандиярова, представлявшая Башкирию в финале национального конкурса «Мисс Россия — 2024», была госпитализировано с серьезным ушибом. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она рассказала, что получила травму за два дня до финала. Однако, не стала уточнять, как именно это произошло.

© Соцсети

За два до финала меня увезли на скорой, я получила серьезный ушиб. Страх, боль, обида. Было много слез, а вдруг не смогу себя достойно показать на финале. Но я взяла себя в руки. Я пообещала себе — я выйду достойно, с улыбкой на лице и отдам всю свою энергию. Я прошла большой путь, и вот так быстро сдаться не в моих принципах, — написала девушка.

Несмотря на ушиб, девушка показала себя достойно и вошла в топ-20 лучших. Она победила в конкурсе национальных костюмов, талантов и представила лучший благотворительный концерт.