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«Мой приоритет номер один в жизни — это моя свобода». Павлу Дурову — 40

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Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров
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Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров 
© Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в детстве с собакой
2/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в детстве с собакой 
© lukomore.org/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Предположительно, 2011 год
3/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Предположительно, 2011 год 
© vk.com/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Предположительно, 2011 год
4/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Предположительно, 2011 год 
© vk.com/Global Look Press

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Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Предположительно, 2011 год
5/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Предположительно, 2011 год 
© vk.com/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров
6/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров 
© lukomore.org/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров
7/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров 
© lukomore.org/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров (второй слева)
8/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров (второй слева) 
© lukomore.org/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров
9/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров 
© lukomore.org/Global Look Press

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Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров
10/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров 
© lukomore.org/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров (на переднем плане). Санкт-Петербург, 2012 год
11/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров (на переднем плане). Санкт-Петербург, 2012 год 
© lukomore.org/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров
12/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров 
© lukomore.org/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров
13/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров 
© lukomore.org/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. 2014 год
14/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. 2014 год 
© lukomore.org/Global Look Press

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Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. 2015 год
15/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. 2015 год 
© lukomore.org/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Предположительно, 2015 год
16/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Предположительно, 2015 год 
© lukomore.org/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Венеция, Италия, 13 октября 2015 года
17/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Венеция, Италия, 13 октября 2015 года 
© lukomore.org/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Флоренция, Италия, январь 2016 года
18/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Флоренция, Италия, январь 2016 года 
© lukomore.org/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Предположительно, Бали, Август 2017 года
19/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Предположительно, Бали, Август 2017 года 
© Pavel Durov/Global Look Press

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Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров после катания на лыжах во время Всемирного экономического форума. Давос, Швейцария, январь 2017 года
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Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров после катания на лыжах во время Всемирного экономического форума. Давос, Швейцария, январь 2017 года 
© Pavel Durov/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров во время работы над мессенджером Telegram. Париж, Франция, 2017 год
21/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров во время работы над мессенджером Telegram. Париж, Франция, 2017 год 
© Pavel Durov/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Париж, Франция, 2017 год
22/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Париж, Франция, 2017 год 
© Pavel Durov/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров
23/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров 
© lukomore.org/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. 2017 год
24/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. 2017 год 
© lukomore.org/Global Look Press

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Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров
25/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров 
© lukomore.org/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Предположительно, август 2017 года
26/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Предположительно, август 2017 года 
© Pavel Durov/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Объединенные Арабские Эмираты, апрель 2018 года
27/29
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Объединенные Арабские Эмираты, апрель 2018 года 
© Pavel Durov/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Объединенные Арабские Эмираты, 2018 год
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Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Объединенные Арабские Эмираты, 2018 год 
© Pavel Durov/Global Look Press
Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. 2024 год
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Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. 2024 год 
© durov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. Раннее детство он провел в Италии, где пошел в школу, но после распада СССР семья вернулась в Петербург. Здесь Дуров продолжил учебу в академической гимназии СПбГУ, впоследствии поступив на филологический факультет этого университета.

Еще будучи студентом, Павел начал создавать свои первые сайты — некоммерческие порталы Durov.com и Spbgu.ru для студентов. Несмотря на то, что они пользовались популярностью, сайты, как считал сам Дуров, не совсем выполняли свою функцию — объединение учащихся.

Поэтому после выпуска он решил создать новый проект по модели Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Так в 2006 году появилась соцсеть «ВКонтакте». Уже через год число ее пользователей достигло 3 млн, а через два — 20 млн. В 2010-м «ВК» переехал в офис в Доме Зингера в Санкт-Петербурге. Из его окна через два года Дуров вместе с вице-президентом социальной сети Ильей Перекопским кидал бумажные самолетики с пятитысячными купюрами. Такая «акция» собрала под офисом соцсети большую толпу людей и спровоцировала драку. Позже Павел объяснил свой поступок тем, что хотел показать, что в современном обществе деньги переоценены.

«Мы отказываемся принимать мир, в котором люди могут драться и предавать свою человеческую суть из-за денег. Если существуют люди, которые идут на это, их поведение должно подвергаться жесткому остракизму, ни в коем случае не приниматься как логичное. Оставаясь рабом денег, невозможно стать истинным хозяином собственной жизни», — сказал тогда Дуров.

В 2014 году Дуров продал свою долю во «ВКонтакте». По его словам, такой шаг дался ему болезненно, ведь соцсеть была для него «ребенком», однако он понял, что предпочитает быть свободным. Тогда же он уехал за границу, заявив, что пути назад у него нет.

За год до этого предприниматель представил свой новый проект — мессенджер Telegram. Из-за отказа администрации сотрудничать с ФСБ мессенджер попал под блокировку в России. Несмотря на это, Дуров продолжал настаивать на том, что не собирается предоставлять властям ключи для расшифровки сообщений. Бизнесмен объяснил это тем, что ни в одной стране мира Telegram не выдает личные данные пользователей государственным органам.

Однако впоследствии Дуров поменял свое мнение. После задержания во Франции предприниматель рассказал, что мессенджер еще с 2018 года может раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников в большинстве стран. При этом, по словам Дурова, основные принципы проекта не изменились.

Своей главной ценностью в жизни бизнесмен называет свободу.

«У меня на банковском счете или в биткоинах уже десять лет лежит несколько сотен миллионов долларов. И я ничего с ними не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт, ни земли. Ничего. Потому что для меня мой приоритет номер один в жизни — это моя свобода», — рассказал Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону.
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