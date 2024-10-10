Актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому. Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние артиста продолжает ухудшаться.

Головной мозг Ливанова недостаточно снабжается кислородом из-за скопившейся там жидкости. Врачи надеются, что в коме организм сможет восстановиться, а отек мозга не наступит. Последние исследования также показали признаки онкологического заболевания.

Напомним, что о госпитализации Ливанова СМИ сообщили 29 сентября. Утверждалось, что у него удалили тромб, который представлял смертельную опасность. Друг артиста поэт Юрий Энтин подтвердил, что актера прооперировали в НИИ имени Склифосовского, отметив, что операция прошла успешно.

Василий Ливанов остается в реанимации после остановки сердца во время операции

После этого здоровье артиста стало ухудшаться. 3 октября СМИ писали, что Ливанова подключили к аппарату ИВЛ. В последующие дни в больнице заявляли, что состояние актера остается тяжелым, он находится в реанимации неврологического отделения.