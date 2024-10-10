Стали известны подробности биографии Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров принимал активное участие в жизни Академической гимназии при Санкт-Петербургском госуниверситете во время своего обучения. Как сообщают «Известия», он несколько раз упоминается в сборнике памятных моментов образовательного учреждения с 1992 по 2002 год.

Так, Дуров участвовал в юмористической постановке передачи «Кто хочет стать миллионером» в качестве ведущего. Кроме того, в сборнике есть стихотворение про будущего миллиардера: по нему можно понять, что уже с ранних лет он стремился достигать самых больших целей.

«Хоть зовусь я Паша Дуров,

Вырос я в Италии.

Там я приобрел культуру

И постигнул конъюнктуру

Жизни и так далее.

Я могу побить рекорды,

Устремившись вдаль.

Под прощальные аккорды,

Что поет рояль,

Я скажу, что я не гордый,

Я пока не лезу в лорды,

Дайте мне медаль!»

Напомним, что сегодня, 10 октября, Дурову исполнилось 40 лет. Сейчас предприниматель находится во Франции, где он задержан в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. Ему предъявили обвинение в шести преступлениях, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии.