Стали известны подробности биографии Павла Дурова

Стали известны новые подробности биографии Павла Дурова
Основатель Telegram Павел Дуров принимал активное участие в жизни Академической гимназии при Санкт-Петербургском госуниверситете во время своего обучения. Как сообщают «Известия», он несколько раз упоминается в сборнике памятных моментов образовательного учреждения с 1992 по 2002 год.
Так, Дуров участвовал в юмористической постановке передачи «Кто хочет стать миллионером» в качестве ведущего. Кроме того, в сборнике есть стихотворение про будущего миллиардера: по нему можно понять, что уже с ранних лет он стремился достигать самых больших целей.
«Хоть зовусь я Паша Дуров,
Вырос я в Италии.
Там я приобрел культуру
И постигнул конъюнктуру
Жизни и так далее.
Я могу побить рекорды,
Устремившись вдаль.
Под прощальные аккорды,
Что поет рояль,
Я скажу, что я не гордый,
Я пока не лезу в лорды,
Дайте мне медаль!»
Напомним, что сегодня, 10 октября, Дурову исполнилось 40 лет. Сейчас предприниматель находится во Франции, где он задержан в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. Ему предъявили обвинение в шести преступлениях, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии.