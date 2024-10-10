Минюст планирует разнообразить меню заключённых

Министерство юстиции планирует разнообразить меню заключённых. В частности, могут быть изменены минимальные нормы питания на повышенные.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В частности, осуждённым, подозреваемым или обвиняемым в дни, когда их вывозят за пределы следственного изолятора для участия в следственных действиях и судебных заседаниях, предложено давать не только сухой паёк, но и горячее.

Для разнообразия питания предложено заменять одни продукты на другие. К примеру, хлеб — на хлебцы или галеты, мясо — на рыбу, сухофрукты — на фруктовые палочки.