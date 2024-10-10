Российские университеты в рейтинг лучших вузов мира

Российские вузы не вошли в список ста лучших вузов по рейтингу THE. Актуальные данные разместил журнал Times Higher Education.

© gazeta.ru

Наивысшую строчку среди российских вузов занимает МГУ. Он находится на 107 месте, опустившись на 12 строчек на фоне прошлого рейтинга.

Новый предметный рейтинг вузов от RAEX. Что нового?

Свои позиции потеряли МФТИ, МИФИ и Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) им. Петра Великого. Первый находится в диапазоне с 251 по 300 место, два других — в промежутке с 501 по 600 место.

До этого глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в России планируют изменить перечень вступительных испытаний в высшие учебные заведения, нововведения будут вводиться поэтапно.

Незадолго до этого Минобрнауки разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы.

Ранее сообщалось, что в вузах РФ появятся консультанты студенческих семей.