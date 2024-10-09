Похищенного кенгуренка вернули в родной зоопарк

Кенгуренка, которого похитили из калужского зоопарка, вернули в родное место. Об этом в среду, 9 октября, сообщает пресс-служба ярославского зоопарка, в котором животное находилось на передержке.

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— Наши коллеги забрали своего малыша домой - в парк птиц «Воробьи» Калужской области. Перед дорогой кенгуренок подкрепился, набрался сил и направился в переноску, еще немного, и он окажется дома! А мы были рады его пушистой компании в нашей ветеринарной клинике, — рассказали в официальном Telegram-канале ярославского зоопарка.

Ранее стало известно, что мужчину, укравшего трех кенгурят ради обезьяны своей мечты, отправили в СИЗО на один месяц и 26 дней. Из российских зоопарков были украдены три детеныша кенгуру. Эти инциденты произошли на расстоянии 500 километров друг от друга, а в день одной из краж наблюдались проблемы с камерами видеонаблюдения. Виновником стал карлик Иван Некрасов.