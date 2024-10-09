В Татарстане подготовили законопроект об аресте имущества релокантов

Документ предполагает ограничительные меры в отношении собственности уехавших из страны и совершивших правонарушения против интересов государства.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, инициативу планируют внести в Госдуму. По словам главы комитета по законности и правопорядку Александра Чубарова, есть примеры, когда в зарубежных странах разные активисты ведут деятельность против России, но их невозможно привлечь к административной ответственности.

Подчёркивается, что при расследовании предполагается арест имущества лица, в отношении которого ведётся производство. Это необходимо для того, чтобы нарушитель не уклонился от наказания.