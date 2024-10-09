Захарова назвала квадробинг деструктивным явлением

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала квадробинг как деструктивное явление, вызванное отсутствием достаточного внимания к ребенку со стороны родителей.

"Возможно, это проявление, которое связано с отсутствием необходимого ребенку внимания. Может быть, таким образом он пытается просигнализировать родителям, близким, семье о том, что ему нужна их забота, любовь. Он в них нуждается, может быть, ему вовсе этого [внимания] недостает, - предположила дипломат в ходе брифинга. - И не хочу сейчас уходить в глубины всех специфических явлений, которые возникли на Западе, но мы уделяем теме повышенное внимание, потому что они все деструктивные, в том числе и это".

По мнению Захаровой, одним из возможных способов борьбы с появившемся молодежным движением может стать "повышенное внимание и безграничная любовь к детям, которая позволит им не привлекать внимание к собственным проблемам таким способом".

"Мне почему-то кажется, что если дети во все это и начинают втягиваться, то это от того, что им недостаточно внимания взрослых", - резюмировала она.

Квадробинг - вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков и так далее. В некоторых случаях это вызывает негатив у окружающих. После нескольких инцидентов в обществе возникла дискуссия насчет этого движения.