8 ноября  Султан Лагучев выступит в клубе  «Космонавт»

8 ноября состоится концерт Султана Лагучева в клубе «Космонавт». Вы услышите знаменитые на всю страну зажигательные хиты Султана, такие, как «Горький вкус», «Горячая, гремучая», «Люблю и ненавижу» и другие композиции в сопровождении собственной музыкальной группы артиста.

© пресс-служба клуба «Космонавт»

Султан Лагучев — российский певец и композитор. Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики (2022). Лауреат премии «Жара Music Awards» (2022). В 2021 году клип «Горький вкус» Султана стал самым просматриваемым музыкальным видео в России по версии YouTube (125,7 млн просмотров), сама композиция занимала первые места во многих музыкальных номинациях и чартах, в том числе на iTunes, Apple Music, в чартах ВК и на Муз-ТВ.

Подробности и билеты по ссылке.