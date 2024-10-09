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Рената Акчурина похоронили на Троекуровском кладбище

Похороны советского и российского кардиохирурга, заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. ак. Е. И. Чазова Минздрава России Рената Акчурина завершились на Троекуровском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Рената Акчурина похоронили на Троекуровском кладбище
© РИА Новости

Акчурин умер 6 октября в возрасте 78 лет.

Церемония прощания состоялась в Институте клинической кардиологии имени академика Мясникова.

Ренат Акчурин родился 2 апреля 1946 года в городе Андижане Узбекской ССР. В 1971 году закончил лечебный факультет 1-го Московского медицинского института им. Сеченова. Он был лауреатом государственных премий СССР и РФ, премий Правительства РФ и Республики Татарстан, также был награжден орденом Дружбы и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Акчурин был первым, кто внедрил в клиническую практику в Европе и России высокоэффективную микрохирургическую технику при операциях на коронарных артериях, что позволило снизить смертность при проведении реваскуляризации миокарда.

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