Рената Акчурина похоронили на Троекуровском кладбище

Похороны советского и российского кардиохирурга, заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. ак. Е. И. Чазова Минздрава России Рената Акчурина завершились на Троекуровском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Акчурин умер 6 октября в возрасте 78 лет.

Церемония прощания состоялась в Институте клинической кардиологии имени академика Мясникова.

Ренат Акчурин родился 2 апреля 1946 года в городе Андижане Узбекской ССР. В 1971 году закончил лечебный факультет 1-го Московского медицинского института им. Сеченова. Он был лауреатом государственных премий СССР и РФ, премий Правительства РФ и Республики Татарстан, также был награжден орденом Дружбы и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Акчурин был первым, кто внедрил в клиническую практику в Европе и России высокоэффективную микрохирургическую технику при операциях на коронарных артериях, что позволило снизить смертность при проведении реваскуляризации миокарда.