Россиян предупредили об арктическом вторжении

Европейская часть России сейчас находится в эпицентре арктического вторжения — под влиянием двух вихрей, которые сформировали устойчивый северный поток. Об этом предупредили россиян в Центре ФОБОС.

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«Впрочем, для региона это даже хорошая новость — в области похолодания уже начал формироваться антициклон. В итоге, уже сегодня на Русской равнине практически прекратятся осадки. Они вместе с циклонами под напором области высокого давления уйдут на восток», — пояснили синоптики.

Интенсивных ливней метеорологи больше не ожидают, но в северном Прикамье, на Среднем Урале, а также в среднем течении Оби дожди могут переходить в снег. По прогнозам специалистов, пик экспансии зимы наступит в четверг, 10 октября, — снегопады доберутся до границы с Казахстаном.

Под снежным покровом окажется весь Уральский хребет, Западная Сибирь, верховья Оби и Енисея. В европейской части России снег ляжет только в Пермском крае и некоторых частях Башкирии и Республики Коми. На остальных территориях ожидаются малооблачная погода и заморозки.

Ранее жителей Москвы предупредили, что пик холодов на этой неделе придется на среду, 9 октября. Столбики термометров в столице будут держаться на уровне плюс 7-9 градусов, в Подмосковье — 5-10 градусов тепла.