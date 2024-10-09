В России вновь предложили вернуть смертную казнь

Члены движения «Ветераны России» обратились к российским властям с призывом отменить мораторий на смертную казнь для некоторых преступников - педофилов и террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ильдара Резяпова, председателя движения.

«Ветераны России» направили обращения главам фракций Госдумы, а также в Совет Федерации, Конституционный суд и в администрацию президента РФ. Причиной стало дело против гражданина Узбекистана, подозреваемого в похищении 11-летней девочки с детской площадки и надругательстве над ней.

«Это не просто вопрос наказания, это вопрос национальной безопасности», - заявил Резяпов.

Московские следователи ранее сообщили, что к ним обратились родители школьницы - она вышла на улицу гулять с собакой и не вернулась. Позже девочка сама пришла домой и заявила, что незнакомец, «угрожая, увел ее с площадки, после чего в лесопарковой зоне совершил насильственные действия сексуального характера».

Сотрудники отделения МВД по району Царицыно вместе с сотрудниками ППС задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний гражданин Узбекистана, позже он был арестован.

Ранее депутаты Госдумы призвали вернуть смертную казнь в России. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев стал первым, кто выступил с этой инициативой после теракта в «Крокус сити холле».