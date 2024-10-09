Осенью россияне больше увлекаются фотографированием и кулинарией

При этом почти каждый пятый придумывает отговорки, чтобы остаться дома и не ходить в офис

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Осень с ее прохладой и короткими днями для многих становится особенным временем года, которое накладывает свой отпечаток на ежедневную рутину и настроение. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, как они проводят досуг в это время, какие занятия выбирают и как осенняя погода влияет на их активность.

Осенью многие россияне предпочитают домашний досуг. Наиболее популярные варианты — это просмотр фильмов, сериалов (25%) и чтение книг (18%). Пятая часть 20% респондентов предпочитают прогулки на свежем воздухе. 7% делают выбор в пользу спорта в помещении (спортзал, йога, бассейн), 6% тратят время в культурных институциях (театры, галереи), 5% проводят больше времени с семьёй. Остальные (19%) признались, что в это время года их любимый досуг – это отдых в горизонтальном положении.

Осень часто ассоциируется с хандрой и снижением активности. Это подтверждают результаты опроса: 43% участников сообщили, что осенняя погода заставляет их больше времени проводить дома. Однако 38% заявили, что метеоусловия не влияют на их досуг и они продолжают заниматься привычными делами. 9% респондентов стараются переносить привычные активности в помещения. 6% вдохновляются на новые творческие увлечения, а 4% чаще ходят в гости к друзьям.

Участники опроса отмечают, что осенью становится больше времени на хобби. Так, для 28% респондентов это сезон кулинарных экспериментов. 23% больше увлекает фотографирование, а 22% – рукоделие. 16% пробуют создавать украшения для дома и даже мебель, 6% вдохновляются на литературное творчество, а у 5% респондентов появляется желание рисовать.

Раз освобождается время для хобби, откуда-то оно убывает. Например, 32% опрошенных осенью чувствуют снижение активности, усталость и апатию в рабочих делах, а также отмечают, что им сложнее сосредоточиться. Ещё 17% в сентябре работают активно, но к ноябрю и у них появляется упадок сил и мотивации. Тем не менее, для 38% россиян осенняя погода никак не влияет на рабочий ритм, а 13% она и вовсе вдохновляет и помогает продуктивнее выполнять задачи.

Большинство (71%) участников опроса осенью продолжают посещать офис как обычно. 17% признались, что часто придумывают причины, чтобы не выходить на работу, а ещё 4% договариваются с работодателями об «удалёнке». 8% отметили, что осенью они часто болеют и вынуждены оставаться дома без всяких отговорок.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 26 сентября по 3 октября 2024 года, охват составил 165 956 интернет-пользователей, среди которых 55% мужчин и 45% женщин.