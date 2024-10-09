В Госдуме нашли необычное решение, которое повысит рождаемость

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил меры по поддержке участников специальной военной операции как способ повышения рождаемости в России. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ura.Ru

По словам Иванова, в России будет больше многодетных семей, когда жены будут чувствовать уверенность в завтрашнем дне. «Для этого достаточно помогать нашей армии, нашим парням на СВО, чтобы приблизить победу», — отметил Иванов. RT на русском

По мнению депутата, социальная поддержка российских семей со стороны государства едва ли не лучшая в мире. Он уверен, что помочь с исправлением демографической проблемы может каждый. Lenta.ru