Названа причина признания комика Руслана Белого* иноагентом

Комик Руслан Белый* был внесен в реестр, в том числе из-за финансирования из стран ЕС и СНГ. Об этом со ссылкой на материалы административного дела пишет РИА Новости.

© соцсети

Белого* включили в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. В Минюсте считают, что комик принимал участие «в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Кроме того, он выступал против спецоперации на Украине и формировал негативный образ Вооруженных сил РФ. Юморист обжаловал это решение решение в Замоскворецком суде, но в удовлетворении иска ему было отказано.

Согласно материалам дела, Белый* с марта по апрель 2023 года «получил денежные средства от неустановленных лиц из Австрии, Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Ирландии, Испании, Италии».

Также деньги комику приходили из Латвии, Литвы, Молдавии, Нидерландов, Польши, скандинавских стран, Португалии, Франции, Швейцарии и Эстонии, отмечается в материалах дела. При этом общая сумма не уточняется.

«Таким образом, Белый Р.В.* получил финансовую поддержку от иностранного источника», - говорится документах.

Кроме того, Белый* создавал и распространял материалы, в том числе и в СМИ, признанными иностранными агентами, и проводил концерты на иностранных площадках.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента