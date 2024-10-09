В Новосибирске открыли стелу в память об участниках СВО

Стела в память об участниках специальной военной операции открыта в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Торжественное открытие мемориала, возведенного для увековечения памяти о воинах - героях специальной военной операции, состоялось 9 октября в Октябрьском районе города Новосибирска", - говорится в сообщении.

Основой монумента стали два пилона, объединенные колоколом. На них изображены Георгий Победоносец и образ современного военнослужащего. Стела создана по инициативе военного комиссара Октябрьского района и Центрального административного округа Новосибирска Сергея Харламова при содействии Фонда поддержки социальных инициатив "Единство", депутатов и предпринимателей.