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В Новосибирске открыли стелу в память об участниках СВО

Стела в память об участниках специальной военной операции открыта в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В Новосибирске открыли стелу в память об участниках СВО
© РИА Новости
"Торжественное открытие мемориала, возведенного для увековечения памяти о воинах - героях специальной военной операции, состоялось 9 октября в Октябрьском районе города Новосибирска", - говорится в сообщении.

Основой монумента стали два пилона, объединенные колоколом. На них изображены Георгий Победоносец и образ современного военнослужащего. Стела создана по инициативе военного комиссара Октябрьского района и Центрального административного округа Новосибирска Сергея Харламова при содействии Фонда поддержки социальных инициатив "Единство", депутатов и предпринимателей.

Общество
Георгий Победоносец
Сергей Харламов
Новосибирск