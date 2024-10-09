У Василия Ливанова выявили поражение мозга

У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, несмотря на проводимую медиками интенсивную терапию, состояние артиста не улучшается. У него парализовало правую часть тела, а если ситуацию изменить не удастся, то Ливанову грозит когнитивная дисфункция и развитие психических расстройств. Также у актера нашли признаки сердечной и дыхательной недостаточности.

Напомним, что о госпитализации Ливанова СМИ сообщили 29 сентября. Утверждалось, что у него удалили тромб, который представлял смертельную опасность. Друг артиста поэт Юрий Энтин подтвердил, что актера прооперировали в НИИ имени Склифосовского, отметив, что операция прошла успешно.

3 октября сообщалось, что анализы выявили у артиста низкий уровень кислорода в крови. Ливанову усилили интенсивную терапию и подключили к аппарату ИВЛ. В последующие дни в больнице заявляли, что состояние актера остается тяжелым, он находится в реанимации неврологического отделения.