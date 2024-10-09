«Свобода стоит дорого»: Немцову могло бы исполниться 65 лет

Будущий политик родился 9 октября 1959 года в Сочи в семье врача и крупного министерского чиновника. Отец ушел из семьи в детстве Бориса. Немцов вырос в Нижнем Новгороде, с отличием закончил школу и радиофизический факультет. Трудился ученым, в 25 лет стал кандидатом наук, написал более 50 работ. Политикой увлекся в 27, начав с экологических протестов.

«Благодаря матери я пришел в политику. Она все время твердила: «Вот ты занимаешься никому не нужной наукой, а у нас собираются строить ядерную котельную. У тебя совесть есть?» — объяснял оппозиционер.

В 30 лет Немцов получил место народного депутата, затем познакомился с президентом Борисом Ельциным и поддержал его курс, участвовал в обороне Белого дома. В 1991 году стал губернатором родной области (а заодно самым молодым губернатором в стране).

При Немцове в Нижний Новгород приехали Маргарет Тэтчер и тогдашний британский премьер Джон Мейджор, в области начались реформы, строились заводы.

В 1997-м Немцов перешел на пост первого вице-премьера России, параллельно короткое время был министром энергетики. Он вернул «Газпром» под контроль государства, пытался бороться «с олигархами», но в 1998 году после дефолта все правительство, включая Немцова, отправили в отставку. При этом Ельцин признавал, что одно время рассматривал Немцова как своего преемника, но в итоге решил, что его не примет народ. Сам Немцов обвинял бизнесменов в разрушении его рейтинга руками СМИ.

Изначально Немцов поддерживал нового президента РФ Владимира Путина, но постепенно становился все более жестким оппозиционером. Винил россиян в недостаточном запросе на демократию, поддержал персональные западные санкции. Был одним из главных лидеров громких протестных митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова в 2011–2012 годах.

«Свобода стоит дорого», — писал Немцов в соцсетях незадолго до смерти.

Зимой 2015 года его застрелили на мосту около Кремля. Ему было 55 лет. За убийство осудили пятерых человек: Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они назвали мотивом антиисламские высказывания политика. Непосредственного заказчика убийства суд не назвал.