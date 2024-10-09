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«Свобода стоит дорого»: Немцову могло бы исполниться 65 лет

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Борис Немцов во время заседания круглого стола, посвященного проблемам будущей столицы Олимпиады-2014 в Сочи, 2009 год
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Борис Немцов во время заседания круглого стола, посвященного проблемам будущей столицы Олимпиады-2014 в Сочи, 2009 год 
© Михаил Мордасов/РИА Новости
Борис Немцов и бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер во время церемонии встречи, 1993 год
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Борис Немцов и бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер во время церемонии встречи, 1993 год 
© Николай Мошков/ТАСС
Представитель Президента РФ по Нижегородской области Борис Немцов в своем рабочем кабинете, 1993 год
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Представитель Президента РФ по Нижегородской области Борис Немцов в своем рабочем кабинете, 1993 год 
© Юрий Сомов/РИА Новости
Нижегородский губернатор Борис Немцов после полета на сверхзвуковом истребителе МИГ-29, 1996 год
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Нижегородский губернатор Борис Немцов после полета на сверхзвуковом истребителе МИГ-29, 1996 год 
© Николай Мошков/ТАСС

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Губернатор Нижнего Новгорода Борис Немцов с женой и дочерью Жанной, 1994 год
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Губернатор Нижнего Новгорода Борис Немцов с женой и дочерью Жанной, 1994 год 
© Юрий Сомов/РИА Новости
Президент России Борис Ельцин (справа) дает автограф юному теннисисту на детском спортивном празднике теннисистов на новых кортах в саду А. С. Пушкина. Слева — губернатор Нижнего Новгорода Борис Немцов, 1994 год
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Президент России Борис Ельцин (справа) дает автограф юному теннисисту на детском спортивном празднике теннисистов на новых кортах в саду А. С. Пушкина. Слева — губернатор Нижнего Новгорода Борис Немцов, 1994 год 
© Дмитрий Донской/РИА Новости
Борис Немцов и Юрий Лужков после игры в теннис, 1996 год
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Борис Немцов и Юрий Лужков после игры в теннис, 1996 год 
© Николай Мошков/ТАСС
Вице-премьер правительства России, председатель Госкомимущества РФ Анатолий Чубайс и губернатор Нижегородской области Борис Немцов на XVIII внеочередном съезде народных депутатов РФ, 1993 год
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Вице-премьер правительства России, председатель Госкомимущества РФ Анатолий Чубайс и губернатор Нижегородской области Борис Немцов на XVIII внеочередном съезде народных депутатов РФ, 1993 год 
© Борис Бабанов/РИА Новости
Ирина Хакамада и Борис Немцов во время концерта «Ты — прав», организованный новым избирательным блоком «Союз правых сил» на Васильевском спуске, Москва, 1999 год
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Ирина Хакамада и Борис Немцов во время концерта «Ты — прав», организованный новым избирательным блоком «Союз правых сил» на Васильевском спуске, Москва, 1999 год 
© Борис Кавашкин/ТАСС

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Борис Немцов во время выступления на многотысячном митинге против повышения транспортного налога, прошедшем на Центральной площади у Дома советов в Калининграде, 2010 год
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Борис Немцов во время выступления на многотысячном митинге против повышения транспортного налога, прошедшем на Центральной площади у Дома советов в Калининграде, 2010 год 
© Игорь Зарембо/РИА Новости
Борис Немцов во время прогулки по городу Сочи, 2009 год
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Борис Немцов во время прогулки по городу Сочи, 2009 год 
© Игорь Якунин/РИА Новости
Борис Немцов на митинге в память о событиях августа 1991 года на Новом Арбате, 2010 год
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Борис Немцов на митинге в память о событиях августа 1991 года на Новом Арбате, 2010 год 
© Руслан Кривобок/РИА Новости
Борис Немцов с сыном Антоном и дочерью Диной на праздновании дня рождения телеведущей Екатерины Одинцовой в ресторане La Provincia в Москве, 2011 год
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Борис Немцов с сыном Антоном и дочерью Диной на праздновании дня рождения телеведущей Екатерины Одинцовой в ресторане La Provincia в Москве, 2011 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и Борис Немцов на митинге «Россия без произвола и коррупции» на Болотной площади в Москве, 2010 год
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Лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и Борис Немцов на митинге «Россия без произвола и коррупции» на Болотной площади в Москве, 2010 год 
© Павел Лисицын/РИА Новости

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Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, Борис Немцов и Алексей Навальный на митинге оппозиции «За честные выборы» на проспекте Академика Сахарова в Москве, 2011 год
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Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, Борис Немцов и Алексей Навальный на митинге оппозиции «За честные выборы» на проспекте Академика Сахарова в Москве, 2011 год 
© Александр Вильф/РИА Новости
Сопредседатель оппозиционной Партии народной свободы (ПАРНАС) Борис Немцов и журналист Светлана Бабаева, 2012 год
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Сопредседатель оппозиционной Партии народной свободы (ПАРНАС) Борис Немцов и журналист Светлана Бабаева, 2012 год 
© Валерий Левитин/РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов задерживают Бориса Немцова во время митинга «Марш миллионов» на Болотной площади, 2012 год
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Сотрудники правоохранительных органов задерживают Бориса Немцова во время митинга «Марш миллионов» на Болотной площади, 2012 год 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
На месте убийства Бориса Немцова, 28 февраля 2015 года
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На месте убийства Бориса Немцова, 28 февраля 2015 года 
© Артем Сизов/«Газета.Ru»
Горожане возлагают цветы на месте убийства политика Бориса Немцова, 28 февраля 2015 год
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Горожане возлагают цветы на месте убийства политика Бориса Немцова, 28 февраля 2015 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

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Цветы и фотография на месте гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве, 27 февраля 2022 года
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Цветы и фотография на месте гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве, 27 февраля 2022 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Будущий политик родился 9 октября 1959 года в Сочи в семье врача и крупного министерского чиновника. Отец ушел из семьи в детстве Бориса. Немцов вырос в Нижнем Новгороде, с отличием закончил школу и радиофизический факультет. Трудился ученым, в 25 лет стал кандидатом наук, написал более 50 работ. Политикой увлекся в 27, начав с экологических протестов.

«Благодаря матери я пришел в политику. Она все время твердила: «Вот ты занимаешься никому не нужной наукой, а у нас собираются строить ядерную котельную. У тебя совесть есть?» — объяснял оппозиционер.

В 30 лет Немцов получил место народного депутата, затем познакомился с президентом Борисом Ельциным и поддержал его курс, участвовал в обороне Белого дома. В 1991 году стал губернатором родной области (а заодно самым молодым губернатором в стране).

При Немцове в Нижний Новгород приехали Маргарет Тэтчер и тогдашний британский премьер Джон Мейджор, в области начались реформы, строились заводы.

В 1997-м Немцов перешел на пост первого вице-премьера России, параллельно короткое время был министром энергетики. Он вернул «Газпром» под контроль государства, пытался бороться «с олигархами», но в 1998 году после дефолта все правительство, включая Немцова, отправили в отставку. При этом Ельцин признавал, что одно время рассматривал Немцова как своего преемника, но в итоге решил, что его не примет народ. Сам Немцов обвинял бизнесменов в разрушении его рейтинга руками СМИ.

Изначально Немцов поддерживал нового президента РФ Владимира Путина, но постепенно становился все более жестким оппозиционером. Винил россиян в недостаточном запросе на демократию, поддержал персональные западные санкции. Был одним из главных лидеров громких протестных митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова в 2011–2012 годах.

«Свобода стоит дорого», — писал Немцов в соцсетях незадолго до смерти.

Зимой 2015 года его застрелили на мосту около Кремля. Ему было 55 лет. За убийство осудили пятерых человек: Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они назвали мотивом антиисламские высказывания политика. Непосредственного заказчика убийства суд не назвал.

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