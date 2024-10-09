Раскрыты новые схемы мошенников, действующих от имени спецслужб
Мошенники непрерывно совершенствуют схемы по обману россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Прайм».
Как заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, одна из новых афер — действия от имени «сотрудника ФСБ», «раскрывшего» преступную группу по похищению средств жертвы. Мошенник включает «материалы прослушки», которые на самом деле разыграны статистами, представляющими руководителя отделения и оператора.
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Они называют потенциальную жертву полным именем и рассуждают, какая тактика обмана сработает лучше. Через некоторое время жертве звонят «из банка» и пытаются выполнить ранее обсуждавшиеся схемы. Таким образом, человек убеждается, что лжесотрудник спецслужб не врал и поддается на его уловки. Это приводит к потере денег.
Соловьев отметил, что в своей деятельности аферисты используют не только методы простого обмана и убеждения, но тонкие психологические приемы. Эксперт посоветовал вовсе не отвечать на звонки с незнакомых номеров.