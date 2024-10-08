Россиянин отправился на СВО из-за долга в 2,2 миллиона рублей перед ребенком

Житель Урала отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине из-за долга в 2,2 миллиона рублей по алиментам перед ребенком. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как уточняет издание, россиянин задолжал девятилетнему ребенку 612 тысяч рублей, а еще более 2 миллионов рублей долга образовалось в результате просрочки исполнения алиментных обязательств — это сумма неустойки.

Судебные приставы пригрозили мужчине уголовной ответственностью, после чего он заключил контракт с Минобороны, отправился на фронт и в итоге смог погасить задолженность, утверждает издание.

Ранее задолжавший детям алименты житель Самары решил отправиться на передовую. Долг участника СВО насчитывал около 700 тысяч рублей.