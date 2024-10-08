Россиянин попытается водрузить портрет Пушкина на вершину Гималаев

Российский скульптор и альпинист Сергей Кондрашкин вместе с командой попытается покорить гору Чо-Ойю в Гималаях без дополнительного кислорода. Как рассказал Telegram-канал Baza, на вершине горы он планирует установить флаг с портретом Пушкина кисти Никаса Сафронова, чтобы привлечь внимание мира к «отмене русской культуры».

Высота Чо-Ойю над уровнем моря составляет 8201 метр. Это всего на 600 метров ниже Эвереста. Подъем в условиях разряженного воздуха считается очень опасным. Сейчас Кондрашкин и его команда проходят акклиматизацию на высоте 5340 метров.

Кондрашкин более 20 лет занимается альпинизмом и дважды совершил восхождение на высочайшие горы России и СССР. В 2023 году он пытался подняться на Чо-Ойю по сложному маршруту, но идти выше 7300 метров не рискнул.

В беседе с Baza Кондрашкин выразил уверенность, что на этот раз у него все получится, так как им «движет высшая цель» - поддержка русской культуры и искусства.