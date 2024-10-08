Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, юрист Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение Министерства цифрового развития по блокировке анонимных спам-звонков в России.

Ранее Минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки, совершаемые компаниями на телефоны абонентов операторов связи. В министерстве пояснили, что компании, совершающие звонки абонентам мобильной сети, особенно массового характера, будут обязаны сообщить своему оператору, кто они и зачем звонят. Эти данные автоматически передадутся от оператора к оператору, и на телефоне абонента определится источник звонка, при этом абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, вызовы от которых он готов принимать.

Проблема со спам-звонками на сегодняшний день сложилась крайне острая. К примеру, у меня на телефоне установлено два антиспам-приложения, однако подобного рода звонки все равно поступают регулярно. И это как минимум отвлекает и раздражает людей, но в ряде случаев это может привести к потере средств абонентом. С помощью подобных звонков мошенники могут определить, кто именно находится на другой стороне телефонной линии, а затем точечно «работать» по данному человеку. При этом часто мошенники заказывают подобные «услуги» компаниям, которые действуют в рамках закона. Но если говорить о предлагаемых Минцифрой мерах, то, конечно, абонентам было бы полезно видеть на экране своего смартфона название организации или компании, которая в данный момент осуществляет звонок. Однако вопрос заключается в том, какое именно название будет отображаться. Это будет название какого-то юридического лица, какого-то «Общества с ограниченной ответственностью» (ООО)? Часто названия ООО не совпадают с теми наименованиями, которые используются компанией в рекламе. Да и что название компании может сказать, например, пожилому человеку, который активно не интересуется этими вопросами? Он все равно не поймет, кто именно ему звонит в данный момент. В ряде случаев подобная информация, наоборот, может вызвать у человека некоторые опасения или даже панику. Генрих Девяткин Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ

Эксперт выразил мнение, что если российские компании обяжут раскрывать цель их звонков абонентам сотовых сетей, то они станут оперировать «шаблонными и нейтральными фразами».

«Эти фразы не будут демонстрировать противоправных или не совсем хороших намерений, а будут говорить, например, о желании компании провести аналитику данных, собрать информацию в рамках какого-то опроса и так далее. Поэтому, полагаю, предлагаемые меры работать не будут. Они малоэффективны, а ресурсов на их реализацию Минцифры и сотовые операторы могут потратить достаточно много. Да и сами компании вряд ли заинтересованы в такой дополнительной нагрузке, они явно найдут для себя выход, к примеру, будут использовать шаблонные фразы», - отметил специалист.

Наиболее эффективной мерой в борьбе со спам-звонками может стать ужесточение ответственности за их осуществление, считает Девяткин.

«Во ряде стран предусмотрена уголовная ответственность за СМС-бомберы [массовые рассылки сообщений] и спам-звонки, поскольку здесь речь идет о персональных данных и возможности их утечки», - заключил собеседник.

Ранее эксперт рассказал, для чего незнакомцы прозванивают номера россиян, а потом сбрасывают.