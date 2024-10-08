Названа причина смерти сыгравшего Виталия Наливкина актера

Актер Андрей Неретин, известный по роли вымышленного депутата Виталия Наливкина, скончался от обострения старых заболеваний и остановки сердца. Как сообщает Telegram-канал Mash, он больше года не употреблял алкоголь, но за несколько дней до смерти сорвался.

Как рассказала адвокат Галина Антонец, Неретина похоронят в Уссурийске. Последнее время 48-летний мужчина почти не ходил: после операции на тазобедренном суставе он мог добраться разве что до магазина. Больного навещал продюсер, который привозил продукты и помогал по хозяйству. Несмотря на травму, актер надеялся снова сниматься в скетчах про Наливкина после выздоровления. Изначально названная версия причины смерти в виде оторвавшегося тромба не подтвердилась.

Напомним, что Неретин скончался утром в ночь на 6 октября. Недавно ему имплантировали искусственный тазобедренный сустав: деньги на операцию собирали в интернете.

Шоу про Виталия Наливкина появилось на YouTube в 2019 году. Неретин играл в нем «председателя исполнительного комитета Уссурийска», пародируя в его лице российских чиновников. В 2021 году из-за одного ролика, в котором «депутат» стреляет из гранатомета, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. 6 октября в обвинение продюсеру канала Семену Вавилову и режиссеру Андрею Клочкову добавили незаконное изготовление взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 223.1 УК). Им грозит до 15 лет колонии.