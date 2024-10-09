В Петербурге рассказали о сложностях эвакуации погибших альпинистов в Непале

Сложный рельеф и погодные условия затрудняют эвакуацию погибших российских альпинистов с горы Дхаулагири в Непале. Об этом сообщили ТАСС в комитете по внешним связям Санкт-Петербурга.
"Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга на связи с посольством РФ. На месте трагедии действительно, очень сложный рельеф и погодные условия для эвакуации тел", - рассказал представитель комитета.
Как сообщается в группе школы альпинизма Санкт-Петербурга во "ВКонтакте", Александр Душейко являлся руководителем школы и опытным альпинистом. Срыв произошел с высоты 7 800 м на ледово-фирновом склоне. Учреждение объявило сбор средств для помощи родственникам погибших и эвакуации тел, необходимо примерно $15 тыс.
Сам Душейко во "ВКонтакте" писал, что экспедиция стартовала в начале сентября, были получены все необходимые документы, разрешения на восхождение, подготовлены продукты и оборудование. Однако погодные условия "не радуют".
"Прогноз погоды на ближайшие 10 дней не радует, еле успели свалить с горы, за все время было только два нормальных солнечных дня и парочка с переменной облачностью. В принципе, мы полностью выполнили программу акклиматизации и задачу по обработке маршрута. Сейчас остается отдохнуть и ждать погодного окна, по прогнозу ранее с 25.09 вечера по 29.09 утро должно было выпасть около 3 м снега, но уже все сдвинулось в лучшую сторону", - написал он 23 сентября, отметив, что четыре человека отказались продолжить дальнейшее восхождение.