В Петербурге рассказали о сложностях эвакуации погибших альпинистов в Непале

Сложный рельеф и погодные условия затрудняют эвакуацию погибших российских альпинистов с горы Дхаулагири в Непале. Об этом сообщили ТАСС в комитете по внешним связям Санкт-Петербурга.

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"Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга на связи с посольством РФ. На месте трагедии действительно, очень сложный рельеф и погодные условия для эвакуации тел", - рассказал представитель комитета.

Как сообщается в группе школы альпинизма Санкт-Петербурга во "ВКонтакте", Александр Душейко являлся руководителем школы и опытным альпинистом. Срыв произошел с высоты 7 800 м на ледово-фирновом склоне. Учреждение объявило сбор средств для помощи родственникам погибших и эвакуации тел, необходимо примерно $15 тыс.

Сам Душейко во "ВКонтакте" писал, что экспедиция стартовала в начале сентября, были получены все необходимые документы, разрешения на восхождение, подготовлены продукты и оборудование. Однако погодные условия "не радуют".