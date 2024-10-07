Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов выразил надежду, что задержанный после оскорбительных публикаций в адрес христиан школьный учитель из Чечни «сядет надолго». Об этом пишет «Российская газета».

Накануне министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что учителя одной из местных школ уволили за оскорбление чувств христиан. Он добавил, что в его отношении проводят следственные мероприятия.

В Чечне уволили учителя за оскорбление христиан

Генерал пояснил, что преподаватель негативно высказывался об Иисусе, который является одним из особо почитаемых в исламе пророков.

«Любой человек, который говорит, что он мусульманин, если он скажет хоть одно плохое слово про Иисуса, он выходит из религии ислам», — подчеркнул Алаудинов.

Напомним, что вопросы межконфессионального мира в регионе находятся под личным контролем главы Чечни Рамзана Кадырова.